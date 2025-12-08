إعلان

في ذكرى رحيل القارئ الشيخ أحمد الرزيقي ... يرصد مصراوي 10معلومات عن القارئ

كتب : محمد قادوس

03:39 م 08/12/2025

القارئ الشيخ أحمد الرزيقي

تحل علينا اليوم 8 ديسمبر ذكرى رحيل القارئ الشيخ أحمد الرزيقي، أحد أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، الذى توفّي في مثل هذا اليوم من عام 2005م.

ويرصد مصراوي أبر المعلومات عن القارئ الشيخ أحمد الرزيقي:

1- ولد الشيخ أحمد الرزيقي، فى قرية الرزيقات، فى مركز أرمنت غرب الأقصر عام 1938 وتحديد فى 18 فبراير.

2- أتم الشيخ الرزيقي، حفظ القرآن بعد ثلاثة أعوام على يد الشيخ محمود إبراهيم.

3- درس القراءات على يد العلامة الشيخ محمد سليم حمادة.

4-كان مثله الأعلى فى تلاوة القرآن الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، ابن مدينته، قبل أن يتحول الإعجاب لصداقة قوية امتدت حتى وفاة الشيخ عبدالباسط.

5 – دخل الإذاعة عام 1974.

6- تم تعيينه قارئا لمسجد السيدة نفيسة عام 1982

7- عين فى منتصف السبيعينات أمينا عاما لنقابة القراء وظل فى المنصب حتى وفاته

8- حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1990 تقدير لدوره فى خدمة كتاب الله

9- سافر إلى عشرات الدول وكرم من زعمائها

10 – انتقل إلى رحاب ربه فى 8 ديسمبر عام 2005.

القارئ الشيخ أحمد الرزيقي ذكرى رحيل أحمد الرزيقي

