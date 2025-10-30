الأزهر للفتوى يوضح 6 أعمال يكتب بها أجر الصدقة

رسالة إلى فلسطين واستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى.. قضايا مهمة في حوار



أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 6 أعمال إنسانية نافعة يكتب لك بها أجر الصدقة

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: إن هذه الأعمال 6 تكون، كتالي:



1-طلاقة الوجه والتبسم، وإظهار انشراح الصدر عند اللقاء من أعمال الخير التي تؤلف القلوب ويؤجر عليها المسلم.



فقال سيدنا رسول الله ﷺ تَبَشِّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةُ» [أخرجه الترمذي].



2- إرشاد الآخرين إلى فعل كل جميل، والأخذ بأيديهم ومعاونتهم على ترك القبيح من التصرفات والأفعال عمل إنساني عظيم عده سيدنا رسول الله ﷺ من الصدقات، حيث قال سيدنا رسول الله ﷺ «وَ أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيْكَ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةُ» [أخرجه الترمذي].



3-دلالة التائه الذي ضل علامة الطريق وإرشاده للوصول إلى وجهته من فضائل الأعمال التي يُثاب عليها المسلم، حيث قال سيدنا رسول الله: «وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةُ» [أخرجه الترمذي].



4-إعانة ضعيف البصر على قضاء حوائجه بالنظر له من صنائع المعروف التي ينال بها المسلم أجر الصدقة، حيث قال سيدنا رسول الله:وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ البَصَرِ لَكَ صَدَقَةُ»[أخرجه الترمذي].



5-إصلاح طريق المارة وتنحية كل ما يعوقهم، حتى الشوكة: أعمال إنسانية يُكافأ عليها المسلم بالثواب، حيث قال سيدنا رسول الله ﷺ «وَ إِمَاطَتْكَ الحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةُ».[أخرجه الترمذي].



6-سقي الماء بكل صوره من أفضل أنواع الصدقات، وأن تعطي أخاك شربة ماء لك بها صدقة، حيث قال سيدنا رسول الله:" وَ إِفْرَاغْكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةً".



