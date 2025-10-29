هل يجوز الدعاء على الميت الظالم؟.. أمين الفتوى يوضح

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من سيدة تقول فيه: "هل يجوز الدعاء على الميت إذا كان قد ظلمني أو آذاني في حياته؟".

وأوضح أمين الفتوى الرأي الشرعي في تلك المسألة، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن الدعاء في أصله عبادة، وهو لجوء من العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه خروج من حول الإنسان وقوته إلى حول الله وقوته، مشيرًا إلى أن الله تعالى أذن للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، لكنه في الوقت نفسه رغب في العفو والتجاوز.

وأضاف شلبي أن الميت لا يحتاج إلى دعاء عليه، لأن أمره صار إلى ربه سبحانه وتعالى، وكل ما فعله في حياته قد كُتب وسُجل عليه، فإن كان ظالمًا فسيحاسبه الله عز وجل على ظلمه، مشددًا على أن الأفضل ترك أمر الميت إلى الله دون الدعاء عليه أو استحضار مشاعر الغضب تجاهه.

وأكد أن الدعاء على الظالم في حياته جائز، لكن بعد الوفاة لا يكون لذلك معنى، لأن الحساب أصبح بيد الله وحده، موضحًا أن شفاء الغليل لا يكون بالدعاء وإنما بالذكر والاستعاذة من الشيطان، لأن الشيطان يسعى لتأجيج مشاعر الحقد في قلب الإنسان.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الأكمل والأفضل هو العفو والمسامحة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله»، مبينًا أن درجات العفو تتفاوت بحسب حجم الأذى، فالعفو عن إساءة بسيطة يختلف عن العفو في أذى عظيم أو ظلم كبير.

وختم الدكتور محمود شلبي لافتا إلى أن أدنى درجات المسامحة أن يتوقف الإنسان عن التفكير في من ظلمه، ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ويترك الأمر إلى الله تعالى، لأن ذلك أدعى للراحة النفسية، وأقرب إلى التقوى، وإلى رضا الله سبحانه وتعالى.

