أجمع العملات التذكارية على سبيل الهواية فهل عليها زكاة؟.. الإفتاء توضح

كتب - علي شبل:

ما حكم زكاة العملات المجموعة على سبيل الهواية؟. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحك الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى إن كان الاقتناء للعملات القديمة -التي بطل التعامل بها بين الناس وقد زال عنها وصف الثمنية، وصارت في حكم السِّلع- بقصد الاحتفاظ بها وتجميعها لمجرد الجمع فلا يجب فيها زكاة.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: أما إن كان الاقتناء لها بقصد المتاجرة فيها والتربح من خلالها، فيجب فيها حينئذٍ زكاة عروض التجارة إذا تحققت شروطها من بلوغ النصاب وحولان الحول، ويُراعى في ذلك كلِّه القوانين المنظمة لتَمَلُّك وتداول العملات القديمة.

