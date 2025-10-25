أحمد نبوي: الاعتداء على البيئة يؤدي إلى نتائج خطيرة

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن ما نراه من تغيرات مناخية وحرائق غابات وغيرها من الظواهر البيئية هو نتيجة مباشرة لتعدي الإنسان على النظام الكوني الذي وضعه الله تعالى بإحكام وتقدير.

وأوضح نبوي، خلال لقائه ببرنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة" الناس": أن الله- سبحانه وتعالى- جعل لكل شيء في الكون نظامًا دقيقًا يسير وفقه، وأن تدخل الإنسان فيه بشكل خاطئ يؤدي إلى اختلال هذا التوازن وظهور آثار سلبية، وهو ما يطلق عليه البعض "غضب الطبيعة"، بينما هو في حقيقته انعكاس لتصرفات الإنسان الخاطئة.

وأضاف أن هناك جزءًا من هذه الظواهر يكون من الابتلاء الإلهي القدري، لكن لا شك أن هناك جزءًا آخر ناتج عن سوء تعامل الإنسان مع البيئة، مما يسبب اضطرابًا في النظام الذي أوجده الخالق سبحانه وتعالى.

وشدد الأستاذ بجامعة الأزهر على ضرورة أن يدرك الإنسان أن لكل شيء في الحياة نظامًا يجب أن يسير وفقه، وأن يتأمل هذا النظام ليزداد إيمانًا ويقينًا بعظمة الخالق، مؤكدًا أن الإتقان والإحسان في التعامل مع البيئة جزء من العبادة.

وقال نبوي، إن احترام البيئة يبدأ من أبسط الأمور اليومية، مثل ترشيد استهلاك المياه أو تجنب الإسراف في الموارد، لأن كل مكون من حولنا — في البيت أو في الشارع — هو جزء من البيئة التي أمرنا الله تعالى بالحفاظ عليها وعدم الإفساد فيها.



