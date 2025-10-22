موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:



الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.



وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء، الموافق 22 أكتوبر.



وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، في تمام الساعة 6:17 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.



مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر:



الفجر 5:34 ص

الشروق 7.02 ص

الظُّهْرِ 12:39 م

العصر 3.51 م

المغرب 6:17 م

العشاء 7:35 م



ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:





اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كلِّ حال.



ربي لا تدع لي أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته، ربي أنِر بصيرتي، وارضني بقدري، وأحيني وأمتني مقبولًا مستوراً.



اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقاً لا يعد، وافتح لنا باباً للجنة لا يسد.



اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.