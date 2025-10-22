موعد أذان وصلاة العصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:



الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.



وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء، الموافق 22 أكتوبر.



وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، في تمام الساعة 3.51 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.



مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر:



الفجر 5:34 ص

الشروق 7.02 ص

الظُّهْرِ 12:39 م

العصر 3.51 م

المغرب 6:17 م

العشاء 7:35 م



ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:



اللَّهُمَّ إنا نسألك علم الخائفين، وإنابة المخبتين، وإخلاص الموقنين، وشكر الصابرين، وتوبة الصديقين، وفهم النبيين، وصحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا عزيز يا جبار.

اللهم ارزقنا الصحبة من الأتقياء الأنقياء التي تعيننا على طاعتك، والبعد عن الأشرار، وأوردنا طريق الأبرار، واجعل الجنة لنا داراً وسخر لنا أحباباً يدعون لنا، ونسألك في الدنيا خير الصحبة في الأرْض ويَسألون لنا الجنة يوم العرض.



اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.