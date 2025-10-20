ما حكم القنوت في صلاة الوتر وهل هو واجب؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب - علي شبل:

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات تقول فيه: هل يجب الدعاء في صلاة الوتر، ومتى يكون القنوت؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، أن القنوت في صلاة الوتر ليس واجبًا، وإنما هو من السنن المستحبة، فمن شاء دعا بعد الرفع من الركوع، ومن لم يدعُ فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه في كل وتر، بل فعله أحيانًا وتركه أحيانًا، رحمةً بأمته وتيسيرًا عليهم.

وبيّن الشيخ أحمد وسام أن موضع القنوت يكون بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر، وليس بعد السجود، مشيرًا إلى أنه لا توجد صيغة محددة للدعاء، فالمسلم يدعو بما يفتح الله عليه من الخير لنفسه ولأمته، كما كان يفعل الصحابة الكرام، ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في قنوته: «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم».

وأضاف أن من لم يعتد قيام الليل يمكنه أن يحرص على صلاة الوتر قبل أن ينام، اقتداءً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه حين قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت، منها أن أوتر قبل أن أنام».

وأكد الشيخ أحمد وسام، أن صلاة الوتر من السنن العظيمة التي تُظهر محبة العبد لربه، وهي ختام مبارك لأعمال اليوم، تجمع بين الذكر والخشوع والدعاء، وتورث القلب سكينة ونورًا.

