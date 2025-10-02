أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورده من أحد ذوي الهمم، عبر فيه عن قلقه من كونه يُؤدي الصلاة بالحركات فقط دون أن يعرف ماذا يقول داخلها، متسائلًا عن صحة صلاته، كما طلب أدعية تجلب له البركة في بيته وأولاده وزوجته، وأخرى تحفظه من الوساوس والكوابيس.

وفي رده، قال أمين الفتوى، خلال حلقة خاصة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، للرد على أسئلة ذوي الهمم من الصم والبكم: "المسلم يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة إن كان قادرًا، ثم يركع فيقول سبحان ربي العظيم، ويرفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد فيقول سبحان ربي الأعلى، ويجلس بين السجدتين فيقول رب اغفر لي. أما إذا كان المأموم لا يستطيع الحفظ ويُصلي خلف الإمام، فصلاته صحيحة بمتابعة الإمام، لكن من يستطيع التعلم فالتعلم هنا فرض في حقه حتى تكون صلاته صحيحة".

وأضاف: "البركة جند من جنود الله، يضعها حيث يشاء؛ في المال أو الصحة أو الأهل، ومن الأدعية الجامعة: اللهم بارك لي في صحتي ومالي وأهلي وأولادي، وبارك لي في رزقي ووقتي ونِعَمي، كما أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب عظيم لنزول البركة".

وختم أمين الفتوى: "أما عن الوساوس والكوابيس، فعلاجها يكون بالوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي، وخواتيم سورة البقرة، وسور الإخلاص والفلق والناس، ومن الأدعية المأثورة: اللهم احفظني بحفظك الذي لا يرام، وكلأني برعايتك التي لا تنام. كما يُستحب أن يقول: سبحان الملك الخلاق، إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ثلاث مرات لطرد الوسواس".

وكانت قناة الناس أعلنت عن تخصيص حلقة كل يوم خميس من برنامجها الشهير "فتاوى الناس" بلغة الإشارة، في خطوة غير مسبوقة لفتح أبواب البرنامج أمام ذوي الهمم من الصم والبكم.

وتهدف هذه المبادرة إلى الإجابة على تساؤلاتهم الشرعية بطريقة تناسبهم وتمكنهم من التعبير عن أنفسهم بأسلوبهم الخاص.

