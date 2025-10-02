موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الخميس 2 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:



الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.



وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس، الموافق 2 أكتوبر.



وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الخميس 2 اكتوبر، في تمام الساعة 12:44 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.



مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 2 اكتوبر:



الفجر 5:22 ص

الشروق 6:49 ص

الظُّهْرِ 12:44 م

العصر 4.07 م

المغرب 6.39 م

العشاء 7.56 م



ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:



اللَّهمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي، وَجَهْلي، وَإسْرَافِي في أمْرِي، ومَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهم اغْفِرْ لي جِدِّي، وَهَزْلي، وَخَطَئي، وَعَمْدي، وَكُلُّ ذلكَ عِنْدِي، اللَّهم اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ، وَمَا أخَّرْتُ، وَمَا أسْرَرْتُ، وَما أعْلَنْتُ وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأنْتَ المُؤَخِّرُ، وأنْتَ على كل شيء قَدِيرٌ".

اللَّهمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

اللهم إنا ندعوك محسنين الظن متوكلين عليك بثقة سيدنا موسى وهو يقول لقومه وقد أدركه العدو : {كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ} ، وبثقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول للصديق "يا أبا بكرٍ ما ظَنُّكَ باثنينِ اللهُ ثالثُهُما" ، اللهم أجب دعاءنا، وارحم ضعفنا ورجاءنا، وأنت المجيب للسائلين {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}.

اللهم صلّ على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.