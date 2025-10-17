فيديو- أمين الفتوى يوضح ما هي صلاة النوافل وعددها ومواعيدها

كشف الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مفهوم صلاة النوافل وعددها ومواعيدها، موضحًا الفرق بينها وبين الصلاة المفروضة.

وفي رده على سؤال حول صلاة النوافل وعددها ومواعيدها، أوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن صلاة النوافل أو التطوع هي كل صلاة زائدة عن الفرائض والواجبات، فإذا صلاها الإنسان أثيب، وإذا تركها لا عقاب عليه. وأضاف أن صلاة التطوع تنقسم إلى نوعين: تطوع راتب وتطوع غير راتب.

وتابع أن التطوع الراتب ملحق بالفرض، يكون قبل الفرض أو بعده، ومن أمثلته 12 ركعة يومية يثاب عليها المسلم: ركعتان قبل الفجر، أربع ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، أما التطوع غير الراتب فهو غير مرتبط بالفرض، مثل صلاة الضحى بعد شروق الشمس وصلاة الوتر بعد العشاء وقبل الفجر، وكلها تمنح المسلم أجرًا وثوابًا عظيمًا إذا حافظ عليها.

اقرأ أيضاً:

توفي زوجها واضطرت للمبيت عند ابنتها يومًا.. وأمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

بالفيديو| ما حكم أكل الكبدة "نيئة"؟.. ونادية عمارة تجيب

بالفيديو| أمين الفتوى يحدد شروط الطلاق البائن