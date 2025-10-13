موعد أذان وصلاة العصر اليوم الإثنين 13 اكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:



الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.



وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين ، الموافق 13 اكتوبر.



وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الإثنين 13 اكتوبر، في تمام الساعة 3.58 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.



مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 13 أكتوبر:



الفجر 5:29 ص

الشروق 6:56 ص

الظُّهْرِ 12:41 م

العصر 3.58 م

المغرب 6:26 م

العشاء 7:43 م



ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:



اللهم يا نورَ الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبرَ الليل والنهار، يا ملكُ يا عزيز يا قهار، يا رحيم يا ودود يا غفار. يا علاّم الغيوب، يا مقلبَ القلوب، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب. نَسْأَلُكَ مِـنْ خيرك، ونستزيدك من فضلك، ونحتمي بك من شر خلقك ، لا إله إلاَّ أنْتَ .



اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك. اللهمَّ احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

اللَّهُمَّ افتح لنا أبواب رزقٍ لا تُغلق، وخيراً لا ينقطع، وراحةً تسكن بها نفوسنا.

اللهم صلّ على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.