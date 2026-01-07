بعد إعلان "مواعدة الأطفال".. تحذير ورسالة غاضبة من أمين الفتوى

أثارت إعلانات ترويجية لحلقة برنامج للمواعدة، مقرر عرضها مساء اليوم، والتي تُظهر طفلين في قالب يحاكي برنامج "المواعدة" المخصص للبالغين، حالة من الجدل المجتمعي دفعت جهات رسمية، منها المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي أعرب عن مخاوفه العميقة من البرنامج.

طفلك ليس "تريند"

وفي أول تعليق ديني حول تلك الواقعة، وجه الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تحذيرًا شديد اللهجة من استخدام صور الأطفال أو مقاطع فيديو لهم في "برامج المواعدة" حتى لو كان على سبيل المزاح، مؤكدًا أنه سلوك بالغ الخطورة يتجاوز حدود اللامبالاة ليصل إلى مرتبة الاستغلال الصريح.

وأضاف ربيع، في تصريحات له، أن "برامج وتطبيقات المواعدة" التي يُروَّج لها أحيانًا كوسيلة للتعارف، ليست في حقيقتها إلَّا مساحة خصبة للرذائل والفُسُوق، وما يُطلق عليه "البحث عن زواج" عبرها غالبًا ما يكون سُمًّا في العسل، وبابًا واسعًا لاتباع خطوات الشيطان التي حَذَّرنا منها القرآن الكريم: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [النور: 21].

بيئة موبوءة

وتابع أمين الفتوى: إقحامُ براءةِ الأطفالِ في هذه البيئة الموبوءة هو تعريض مباشر لهم للخطر وإدخال لبراءتهم في مساحة لا تتناسب مع فطرتهم النقية، ومِن هنا تأتي الإشادة الواجبة ببيان المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي لم يكن مجرد تحذير على قدر ما هو تفعيلٌ عمليٌ لمبدأ "سد الذرائع" وحماية المجتمع مِن الفتنة.

وأشار الدكتور هشام ربيع، إلى أن "المجلس" وضعَ الأمور في نصابها الشرعي والقانوني حين أكَّد على "رفضه التام لما تَمَّ تداوله بشأن الإعلان عن ظهور طفلين ضمن إحدى حلقات برنامج "للمواعدة"، لما يحمله سياق البرنامج مِن مفاهيم لا تتناسب مطلقًا مع أعمار الأطفال أو معايير حماية حقوق الطفل".

وختم أمين الفتوى، مؤكدًا أن هذا التَّحرُّك الحاسم يُمثِّل خط دفاع أساسي لا غنى عنه، ويذكرنا بأنَّ مسؤوليتنا الأُولَى هي حماية أجيالنا القادمة مِن كل ما يخدش براءتهم أو يعرضهم للخطر.. براءة أطفالنا أمانة، فلا تُفرِّطوا فيها.

مخاطبة النيابة العامة

وكانت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجّهت، بعد الإعلان عن "مواعدة الأطفال" بمخاطبة النيابة العامة – مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام – وكذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، مشددة على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالكود الإعلامي، وبالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية عند تقديم أي محتوى يخص الأطفال.

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل المال للبنات إذا كان فيه حرمان للورثة (فيديو)

زوجتي مريضة ولن تستطيع الإنجاب فهل يجوز التبرع لها بالبويضات؟.. عالم أزهري يوضح

ما حكم من يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُك شهرًا" وهل يصح هذا الزواج؟.. المفتي يرد