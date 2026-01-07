هل كل الملائكة كانت مأمورة بالسجود لآدم؟.. خالد الجندى يوضح

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حديثه عن قوله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم»، أن هذه الآية الكريمة فتحت بابًا واسعًا لاجتهاد العلماء، حيث اختلفوا فى مسألة: هل كانت جميع الملائكة مأمورة بالسجود لآدم عليه السلام أم لا، موضحًا أن هذا الخلاف قديم ومعتبر بين أهل العلم.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «حوار الأجيال»، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن جميع الملائكة كانوا مأمورين بالسجود لآدم عليه السلام دون استثناء، باعتبار أن الخطاب الإلهى جاء عامًا، وأن السجود كان تكريمًا لآدم بأمر الله، لا عبادة له، وهو ما عليه رأى الأغلبية من العلماء.

وأشار الشيخ خالد الجندى إلى أن فريقًا آخر من العلماء ذهب إلى رأى مختلف، مفاده أن الملائكة العالين، وهم سادة الملائكة أو من يحملون العرش، لم يكونوا مكلفين بالسجود لآدم، وهم المعروفون باسم “العالين”، ومن بينهم جبريل عليه السلام سيد الملائكة، مستدلين بقوله تعالى لإبليس: «أستكبرت أم كنت من العالين»، معتبرين أن الآية تشير إلى وجود فئة لم تُكلّف بالسجود.

وبيّن أن هذا الخلاف التفسيرى لا يُحدث تعارضًا فى العقيدة، بل يُظهر عمق الفهم القرآنى، لافتًا إلى أن الفريق الأول فسّر قوله تعالى «أم كنت من العالين» على أنه تعبير عن التفرقة بين الاستكبار والتعالى، حيث إن الاستكبار شيء، والتعالى شيء آخر، ولكل منهما معنى ودلالة مختلفة فى اللغة والشرع.

اقرأ أيضًا:

"صلوا كما رأيتموني أصلي".. تعرف على مكروهات الصلاة حتى يكتمل الثواب

قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟

3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة

أمين الفتوى يوضح ما هو التنكيس في قراءة القرآن المنهي عنه شرعًا