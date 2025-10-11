موعد أذان وصلاة الفجر اليوم السبت 11 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت، الموافق 11 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم السبت 11 أكتوبر، في تمام الساعة 5:28 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:54 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 11 أكتوبر:

الفجر 5:28 ص

الشروق 6:54 ص

الظُّهْرِ 12:42 م

العصر 4.00 م

المغرب 6:29 م

العشاء 7:46 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

• اللهم طهر قلبي واستر عني واغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ أحبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي.

• اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.

• أستغفر الله العظيم من كل ذنب لي ولأهلي وأقربائي وجيراني وللمسلمين وذرياتنا.

• اللهم سخر لي خيار خلقك وابعد عني شرارهم برحمتك يا عالم ما في الصدور.

• اللهم إني أسألك علما نافعاً ورزقا طيباً وعملا متقبلاً.

• اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

• يا رب توفيقك من حيث لا نحتسب وافتح لنا فتحاً مبيناً.

• اللهم إنا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميل سترك.. اللهم احرسنا عند الغِنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغَفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

• اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا برحمتك ياارحم الراحمين.

• اللهم ارزقنا قلوباً تتجلى بخشيتك، ونعماً تدوم بفضلك، وأرواحاً تهوىَ طاعتك، ولساناً لا يمل من ذكرك.

• اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.