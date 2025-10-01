‏ما هو الأفضل: تأخير صلاة العشاء في جماعة، أو تأديتها مع جماعة أولى بالمسجد سواء للرجال والنساء؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي ردها، كشفت لجنة الفتوى أن أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه تثبت في حق النساء مطلقًا، وكذلك في حق من لا يحضرون الجماعة لعذرٍ شرعي.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: وأما غيرهم من الرجال فتثبت الأفضلية للتأخير في حقهم إذا كانوا جماعةً في مكانٍ وليس حولهم مسجد.

وتابعت: وأما إن كان هناك مسجدٌ جامعٌ فتركوا الجماعة فيه لأجل تأخيرها مع جماعةٍ أخرى في غيرِ مسجدٍ فلا أفضلية للتأخير، وكذلك إن كان التأخير بالمسجد ولكنه يشق على المأمومين فلا أفضلية له.

ما ضابط إدراك الركعة في صلاة الجماعة؟

وفي السياق نفسه، بينت دار الإفتاء المصرية ضابط إدراك الركعة في صلاة الجماعة، موضحة أنه إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع فدخل معه في الصلاة وشاركه في الركوع احتسبت له هذه الركعة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، وَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".

هل الصلاة في المسجد واجبة؟

أما حكم الصلاة في المسجد، وهل هي واجبة شرعًا، فكشف عنه الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن الصلاة في المسجد لها فضل عظيم جدًّا، فهي ليست مجرد أداء لصلاة الجماعة، بل تتميز بخصوصية المكان الذي تُحيط به الملائكة وتملؤه الروحانيات، مما يمنح المسلم طاقة إيمانية تساعده على مواجهة مشكلات الحياة، لافتا إلى أن من أحب الأعمال إلى الله كثرة الخطى إلى المساجد.

وحول حكم وجوبها من عدمه، أوضح عبد السلام، خلال لقاء سابق ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن جمهور الفقهاء يرون أن الصلاة في المسجد سنة مؤكدة وليست واجبة، أي أن من صلى في بيته فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، بل إذا صلى بأهله أو أولاده جماعة فله ثواب صلاة الجماعة كاملًا (27 درجة).

وأكد أمين الفتوى أن حضور الصلاة في المسجد يربي على الأخلاق، ويزيد الإيمان، ويجعل الطاعة سهلة على النفس، ويكون سببًا لمحبة الله عز وجل للعبد، ولهذا يُنصح الأبناء بالمحافظة على أداء الصلوات في بيوت الله قدر المستطاع.

