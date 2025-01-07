محمود الأبيدي: التوكل على الله من أهم أصول الدين

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، أن الرزق والنجاح في الحياة لا يتحققان إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الإنسان يجب أن يتذكر دائمًا أن الرزق بيد الله، وأنه سبحانه وتعالى قد وعدنا في كتابه الكريم بأن رزقنا مضمون.

وأضاف الأبيدي خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": كما ورد في القرآن الكريم: 'فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رَزْقِهِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ' (الملك: 15)، وقال أيضًا: 'وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ' (الذاريات: 22)، لافتا إلى أن هذه الآيات تذكرنا أن الله هو الرازق في السماء والأرض، وأنه يحقق لنا ما نحتاجه في الوقت المناسب."

وأوضح: الإنسان يجب أن يثق في وعد الله، وأنه لا شيء يحدث في الحياة إلا بتقديره وحكمته، كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: 'فَظَنُّوا بِرَبِّهِمْ خَيْرًا'، فعندما نعتمد على الله ونتوكل عليه، يكون لنا أمل ورزق مستمر، وقد تجلى هذا التوكل في قول سيدنا إبراهيم عليه السلام: 'الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ' (الشعراء: 78-80).

وتابع: إن التوكل على الله في كل أمور الحياة يعد من أهم أصول الإيمان، ويجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرزقنا من حيث لا نحتسب، وأن كل شيء يحدث في هذه الحياة هو وفقًا لمشيئته وحكمته.

واختتم: يجب على المسلم أن يثق في رزقه ويعيش بأمل، فالله سبحانه وتعالى وعدنا بالرزق والستر والشفاء. وعليه أن يتوكل على الله في كل أموره، ويعلم أن ما كتبه الله له من رزق وأمل هو خير له في النهاية.