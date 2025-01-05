عندي ذهب للزينة هل تجب عليه زكاة؟.. عالم أزهري: رأيان للفقهاء وهذا رأيي

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن رأي الشرع في مسألة الذهب المعد للزينة المرأة، وهل تحب فيه زكاة مال، وذلك رده على سؤال تلقاه من سيدة تقول: عندي ذهب أتزين به فهل تجب عليّ زكاته؟

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أنه إذا كان هذا الحلي متخذا للادخار، أو للتأجير، أو ادخر للزمن عند الحاجة إليه للنفقة وكان بالغا النصاب فإنه بإجماع أهل العلم تجب فيه الزكاة.

وفي واقعة السؤال يقول لاشين: إذا اتخذ الحلي المصنوع من الذهب لتلبسه المرأة عند الخروج لتتزين به فإما أن يكون غير بالغاً للنصاب كأن يكون أقل من خمسة وثمانين جراما فحينئذ لا زكاة عليه إجماعا.

وأضاف لاشين في بيان فتواه: وإن بلغ النصاب فأكثر أي كان خمسة وثمانين جراما فما فوق ففي وجوب إخراج الزكاة عنه رأيان لأهل العلم:

- الرأي الأول وهو للمالكية والشافعية وظاهر المذهب عند الحنابلة، وأبي عبيد، وإسحاق، وابي ثور ومن الصحابة ابن عمر ، وجابر ، وأنس، وعائشة، وأسماء رضي الله عنهم أنه لازكاة واجبة على الحلي مستدلين على ذلك بما رواه الدار قطني في سننه عن جابر عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (ليس في الحلي زكاة)٠

واستدل أصحاب ذلك الرأي فضلا عما تقدم بالقياس على البقر غير المتخذ للنسل والدر (الحلب) بل اتخذ لحرث الأرض وسقيها فلا زكاة عليه كذلك لا تجب في الحلي المتخذ للزينة لأن هذا استعمال مباح فلا تجب فيه الزكاة.

الرأي الثاني: وجوب الزكاة على الحلي المتخذ للزينة إذا بلغ نصابا قال بذلك الأحناف، ومن الصحابة: عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم، ومن التابعين : سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء ذهب هؤلاء إلى وجوب الزكاة في الحلي مستدلين على ذلك بما رواه أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان (أسورتان) من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم :(هل تعطين زكاة هذا ؟) قالت : لا ، قال: ( أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ؟) وغير خاف على القارئ الكريم ان من أهل العلم من قال بوجوب زكاته لسنة واحدة فقط والبعض الأخر قال : زكاته عاريته٠

وختم الدكتور عطية لاشين فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: رغم ترجيحي للرأي القائل بعدم وجوب الزكاة في الحلي إلا أني أترك الباب مفتوحا للأخت المسلمة فإن شاءت أخرجت زكاته وحينئذ لها ثواب الصدقة وإن شاءت لم تزكه فلا إثم عليها.. والله أعلم.

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