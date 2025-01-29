ما حكم الصلاة بدون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة؟.. الإفتاء تجيب

كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الصلاة بدون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة، وذلك ردا على سؤال تلقته من شخص يقول: قمت بالطهارة من الجنابة بالاغتسال ولم أقم بالوضوء، وحضرت في صلاة جنازة، فهل الصلاة صحيحة وهل هذه الطهارة تعتبر وضوءًا؟

وفي رده، أوضح فضيلة المفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، أنه من المقرر شرعًا أنَّ الوضوء داخل تحت الغُسْل، وأنَّ نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها؛ وذلك لأنَّ موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فيدخل الأقلّ في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكثر عنه؛ ولقول السيدة عائشة رضي الله عنها: "كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لَا يَتَوَضَّأ بَعد الغُسْلِ". وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال لرجل قال له: إنِّي أتوضأُ بعد الغُسْلِ، فقال له: "لَقَدْ تَعَمَّقْتَ".

وبناءً عليه، يؤكد فضيلة المفتي الأسبق في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: فإنَّ صلاة السائل على الجنازة بعد الاغتسال من الجنابة دون وضوء صحيحةٌ.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

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