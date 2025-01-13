محمد على يوضح حكم بيع السجائر

كتب-محمد قادوس:

حكم بيع السجائر؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن بيع الدخان السجائر، حرام شرعا، وهذا إجماع بين العلماء، وذلك لما فيه من الضرر البين على النفس والمال، والله تعالى قد أحل لنا كل طيب، وحرم علينا كل خبيث. قال سبحانه: (يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)، وقال سبحانه: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)

وصح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد، مؤكداً إلي أن السجائر كلها ضرر.

وأضاف علي في رده لمصراوي: لا شك فيه أن السجائر من الخبائث التي اتفق على خبثها المسلمون وغير المسلمين، والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.

وأوضح الداعية، أن الواجب على المسلم أن يتخلص من المال الحرام، بإنفاقه في المصالح العامة وحاجات المسلمين.

وقد ثبت بشهادة الأطباء المختصين أن التدخين سبب إصابة تسعة من بين كل عشرة من المصابين بسرطان الرئة، وكذلك يدخل التدخين ضمن مسببات أمراض القلب والجلطة الدماغية وانتفاخ الرئة والتهاب القصبة الهوائية، وكذا هو سبب للإصابة بالعنة، أو الضعف الجنسي.

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