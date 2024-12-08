ما حكم الشرع في زوج يسب زوجته وأولاده بألفاظ مسيئة؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من متصل حول،" ما حكم الشرع في الزوج الذي يسب زوجته وأولاده بألفاظ مسيئة طوال الوقت؟

في رده، قال أمين الفتوى هذا من سوء الخلق والزوج عنده أمانة هي الزوجة والأولاد وسيسأل عنهم أمام الله.

ونصح أمين الفتوى الزوج أن يحسن معاملة وعشرة الزوجة ويحسن تربية الأبناء، ومن حسن العشرة والتربية أن يسمعوا منه الكلام الطيب ولازم الزوج يكون قدوة لزوجته وأولاده.

وأضاف فخر خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": يجب علي الزوج أن يسمع أسرته دائما الكلام الطيب اللي يتربوا عليه ولما نربي أبناءنا على سماع الكلام الطيب سيتربوا على الكلام الطيب ولكن حينما يستمعوا إلى الألفاظ النابية سيسبق عليهم هذه الالفاظ منذ الصغر.

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