محمد على يوضح حكم المزاح مع زميلات العمل؟

كتب-محمد قادوس:

حكم المزاح مع زميلات العمل؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن مخاطبة الرجل للمرأة الأجنبية عنه بالتبسط والمزاح ونحو ذلك أمر منكر، وهو فتح باب شر وفساد.

وأضاف علي في رده لمصراوي: إذا دعت الحاجة للرجل للحديث مع زميلته في العمل ، فالواجب عليه أن يجتنب الخلوة، وأن يكون التعامل بينهما - إذا اقتضته حاجة العمل - في أضيق الحدود وبقدر الحاجة، بعيدا عن المزاح فهو مقدمة كل شر بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه.

ونصح الداعية المرأة بعدم الخضوع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الأحزاب،" فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا".

قلتُ: هذا في حق نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- فكيف بنساءنا نحن ؟!

كما نصح المرأة أيضاً بالالتزام بالحجاب الشرعي والمحافظة على غض البصر ، وأن يكون الكلام عند الحاجة والمصلحة المعتبرة شرعاً في حدود الاحتشام والجدية، والبعد عن كل ما يثير الفتنة من الخلاعة والليونة وإزالة الكلفة.

واستشهد على بقول الله-تعالى-في سورة النور" قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ .. إلى قوله: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ".

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