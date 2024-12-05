محمد على يوضح حكم زيارة النساء للقبور؟

كتب-محمد قادوس:

حكم زيارة النساء للقبور ؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن كانت زيارة القبور في بادئ الأمر ممنوعة على الرجال والنساء لأن المسلمين حدثاء عهد بعبادة الأموات والتعلق بهم، فمنعوا من زيارة القبور سدًا للذريعة وبعدًا عن الشرك، فلما استقر الإسلام في نفوسهم، شرع الله لهم الزيارة، لما فيها من العظة وذكر الموت والآخرة والدعاء للموتى والترحم عليهم، ثم منع الله النساء من ذلك في أصح قولي العلماء، خشية فتنة الرجال، ولقلة صبرهن وكثرة جزعهن، فمن رحمة الله وإحسانه إليهن أن كره لهن زيارة القبور.

وأضاف علي في رده لمصراوي: يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "تكره زيارتها -يعني القبور -للنساء، لأنها مظنة لطلب بكائهن، ورفع أصواتهن، لما فيهن من رقة القلب، وكثرة الجزع، وقلة احتمال المصائب.

وإنما لم تحرم لأنه -صلى الله عليه وسلم-" مر بامرأة على قبر تبكي على صبي لها, فقال لها: اتق الله واصبري".. متفق عليه.

فلو كانت الزيارة حراما لنهى عنها.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كيف أقول يا رسول الله؟ يعني إذا زرت القبور، قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون) رواه مسلم. - ثم ذكر أقوالا أخرى ثم قال -: ومحل هذه الأقوال في غير زيارة قبر سيد المرسلين، أما زيارته فَمِن أعظم القربات للرجال والنساء".

وأوضح الداعية أن هناك أمور مهمة يجب مراعاتها إذا زارت المرأة القبور:

1-أن لا تخرج متزينة متعطرة، بل متسترة محتشمة

2-أن لا تختلط بالرجال

3-أن تذهب مع أحد محارمها إذا كانت المقبرة نائية أو بعيدة أو موحشة.

4-أن تلتزم السكينة والوقار في المقبرة، فتعتبر من غير ما صوت ولا عويل.

5-أن يكون الغرض من زيارة القبور العظة والاعتبار والنظر في المآل.

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