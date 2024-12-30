لو توقعت مكروها ونطقت به ممكن يحصلك؟.. أستاذ بالأزهر يُحذر من أمر خطير

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، على أهمية التفاؤل وحسن الظن بالله- سبحانه وتعالى-، مشيرًا إلى أن البلاء قد يكون مرتبطًا بما ينطق به الإنسان، كما قال الصحابة الكرام: "البلاء موكل بالمنطق"، وبالتالي يجب أن نكون حذرين في حديثنا وأفكارنا، لأننا قد نجذب البلاء بلساننا أو بتوقعاتنا السلبية.

وأضاف تمام، خلال حلقة "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": كان السلف الصالح دائمًا حريصين على ألا ينطقوا بالكلام السيئ أو يعتقدوا في شيء مكروه، حتى لا يصيبهم البلاء، كان أحدهم يقول: 'والله إن نفسي لتحدث مني بشيء فلا أنطق به خوفًا أن أبتلى به'، وهذا يعني أن مجرد التفكير في شيء سيء، يجب علينا أن نتخلص منه على الفور، حتى لا يؤثر علينا.

وتابع: الأمر الأخطر من ذلك هو الدعاء على النفس أو على الآخرين بالسوء، في الحديث النبوي الشريف، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: 'لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، فقد يصادف الدعاء استجابة'، وفي هذا تأكيد على أن الدعاء قد يتحقق، لذلك يجب أن نكون حذرين في كلماتنا.

وأشار إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب لعيادة رجل مريض، فقال له: "لا بأس، طهور إن شاء الله"، ثم قال المريض: "حمى تفور تأخذني إلى القبور"، ليؤكد النبي عليه الصلاة والسلام: "نعم، إذا كنت تريد ذلك، فسيحدث"، وهذا يعكس حقيقة أن كل شيء بيد الله تعالى، وأن الإنسان ينبغي أن يتفاءل دائمًا بالله مهما كانت الظروف.

وأوضح أيضًا إلى أهمية الاعتقاد في أن الله هو مسبب الأسباب، حتى وإن كانت وسائل الطب تقول غير ذلك، لافتا إلى أن الأطباء قد يخبرونك بأن حالتك ميؤوس منها، لكننا نعلم أن الله هو الذي يملك الأمر كله، وهو القادر على تغيير الأقدار.

وفيما يخص موضوع التشاؤم بالأرقام، ، قال التشاؤم بالأرقام أو غيرها لا ينبغي أن يكون في حياة المسلم، لأننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، وأن المسلم يجب أن يرضى بما يقدره الله، ويتفاءل دائمًا بالخير.

واختتم: المؤمن لا ينبغي أن يذل نفسه بتعرضه للبلاء الذي لا يطيقه، كأن يذهب إلى العرافين أو المنجمين، أو يتوقع الشر في حياته، يجب أن نتوكل على الله ونعتمد عليه وحده، ونحسن الظن به في كل شيء.