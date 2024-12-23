عالم أزهري يوضح الفرق بين صلاتي الإشراق والضحى وآخر وقت لأدائهما

كـتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: أصلي الفجر جماعة في المسجد، وأجلس فيه حتى شروق الشمس ثم أصلي ركعتي الإشراق وأخرج فهل أصلي الضحى مرة أخرى؟

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أنه وجد في الإجابة على هذا السؤال رأيان لأهل العلم أحدهما راجح، والآخر مرجوح:

فأما الرأي الراجح فإن صلاة الإشراق، وصلاة الضحى وجهان لعملة واحدة، إذ هي الصلاة التي يدخل وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال سواء أسميناها إشراقا أو ضحى.

الرأي الثاني وهو مرجوح ولا نفتي به يجعل صلاة الإشراق غير صلاة الضحى، ووقت صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس عند زوال وقت الكراهة.

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ختم لاشين، قائلًا: إن صلاة الإشراق تؤدى بعد زوال وقت النهي ويكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وهي صلاة الضحى أيضا لأن صلاة الضحى تصلى من وقت طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال أي قبيل صلاة الظهر، والضحى في ٱخر وقتها أفضل من أدائها في أوله، لكن إن قدمت الركعتان وصليا في أول الوقت فهما إشراق وضحى في وقت واحد، وإن أخر أداء الركعتين إلى آخر وقتها (قبيل صلاة الظهر) فهما ضحى وليستا بإشراق.. والله أعلم.

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