توفى أبى وكان لا يصوم كيف نقضى عنه هذه الأيام؟.. أمين الفتوى يُجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سائل يقول: " توفي أبي وكان مريض لا يصوم بسبب مرضه وقبل زواجه وفي بدايته كان لا يصوم فكيف نوفي عنه ذلك؟

وقال أمين الفتوى، هذا السؤال يتردد كثيرا خاصة فى شهر رمضان، وعلينا التفريق بين نوعين من المرض، هل هذا المرض يرجي شفاؤه مثل نزلات البرد والعمليات التي تحتاج أيام قليلة للشفاء وبالتالي قد يفطر فى بعض الأيام فى شهر رمضان، اما النوع الثاني وهو مرض لا يرجئ شفاؤه مثل الأمراض المزمنة ويطلب منه الطبيب عدم الصيام.

وأضاف عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوي الناس" المذاع على قناة" الناس": أن المرض الذي يجري شفاؤه "عدة من أيام اخر" وأمر مفروغ منه وبعد الشفاء يقضي ما عليه من أيام وفى القضاء لا يشترط التتبع والأهم ان يقضي من عليه كل أسبوع يوم أو يومين وهكذا.

وأوضح أمين الفتوى، أن المرض الذي لا يرجي شفاؤه يمكن أن يطعم عن كل يوم مسكينا ويعامل معاملة كبير السن والأمر هنا سهل وميسور.

وبين عثمان، أن الإنسان عليه إطعام من الميراث الذي يتركه الميت ومن باب الفضل يمكن للأبناء أن يقضوا عنهم إذا لم يكن له ميراثا.