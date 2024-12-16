الدكتورة هبة عوف: اهتمام زميل العمل تجاوز وتحرش

كتب- محمد قادوس:

أجابت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال موجه لمصراوي حول، زميلي في العمل بيهتم بي أكثر من زوجي، هل ده إهمال من زوجي ولا شطارة من زميلي، قائلة: اهتمام زميل العمل بالمرأة المتزوجة بشكل يتجاوز حدود الزمالة يُعد خروجاً عن الضوابط الشرعية، وقد يصل إلى حد التحرش أو الخيانة الشرعية.

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن العلاقة بين الرجل والمرأة في بيئة العمل يجب أن تكون في إطار منضبط يراعي الضوابط الأخلاقية والدينية.

وأشارت إلى قوله تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" (الإسراء: 32)، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعامل المهني، حتى لا يؤدي ذلك إلي التورط في أي علاقات تحمل شبهة او تكون مقدمة لدخول فى أمور يحاسب عليها الله.

كما استشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"(رواه الترمذي)، مؤكدة أن أي تجاوز في حدود الزمالة قد يفتح باب الفتنة ويهدد استقرار الأسر.

وفي الوقت ذاته، لفتت الدكتورة هبة إلى أن الزوج قد يكون مقصراً في واجباته نحو زوجته، موضحة: "التقصير في الحياة الزوجية من أي طرف يؤدي إلى فجوات عاطفية يمكن أن يستغلها الآخرون بشكل خاطئ". ونصحت الزوجة بالتحدث مع زوجها بوضوح وصراحة، لمعرفة أسباب تقصيره والعمل معاً على حل هذه المشكلة، مستشهدة بقول الله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (النساء: 19).

وختمت حديثها بالتأكيد على أن الحفاظ على الأسرة يبدأ بالحوار والتفاهم بين الزوجين، مع الالتزام بالتقوى والضوابط الشرعية في التعامل مع الآخرين، لتجنب أي خلل أو فتنة تهدد الحياة الزوجية.