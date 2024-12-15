كيف نواجه عشوائية الفتوى.. وهل يجوز التأكد من صحتها؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال كيف نواجه عشوائية الفتوى وهل يجوز التأكد من صحتها؟، قائلًا: إن هناك فرقًا كبيرًا بين التناول العلمي والبحث الفقهي وبين التشكيك في المرجعية، معقبًا: "لك أن تبحث وتقرأ كما تشاء، لكن في النهاية لا تسلم عقلك لكل من هب ودب، الأولى أن تحافظ عليه".

وأضاف وسام، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة" الأولى المصرية": عند مناقشة مسألة تخص المجتمع يتم حشد المتخصصين بها، لأن الواقع يجب أن يفهم على الوجه الصحيح، خاصة أن الواقع أصبح معقدًا وليس بسيطًا كما كان في السابق، فأحيانًا نحتاج أن نفرق بين عالم الأشياء وعالم الأشخاص.

وأوضح أمين الفتوى أن الشعب المصري شعب ذكي يحسن أن يفهم الشيء، لذلك دائمًا نؤكد على مرجعية الفتوى، التي تعطي النتائج بعد دراسة وأهلية، لأننا نعاني الآن في أنصاف المتعلمين، فهم أشد ضررًا على المجتمع من الجاهل.

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