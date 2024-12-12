عصام الروبي: يكشف عن سر عظيم لصلاح البال والحال

كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، أن صلاح البال يكون بالاستغفار، مشيرًا إلى أن الاستغفار يكون معناه طلب المغفرة من الله وأن يتجاوز الله عن ذنوب العبد وسيئاته، وإن صلاح البال في ان يكون القلب موصولا بالله وهذا يكون من خلال الدعاء والتوبة والاستغفار.

واستشهد الداعية الإسلامي بقول الله-تعالى-في سورة هود "وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ".

ونصح العالم الأزهري العبد بأنه إذا أراد ان يكون سعيدا في هذه الحياة ويشعر براحة نفسية وأن يكون من الله في خير ونعمة فعليه ان يتأمل قول الله "وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ".

وأضاف الروبي عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أنه إذا أراد العبد ان يكون من اهل الخير والنعيم والسرور فعليه ان يكون ممن دعا ربه واستغفره وأوجب الله-تعالى-لهم الرحمة، وكذلك يقول الله-تعالى-في سورة النمل،" لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ".

وأوضح الداعية ان النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة، مستشهدا في ذلك بحديث الأغرّ المزني: أنَّ رسول الله ﷺ قال:" إنَّه ليُغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة".

وأكد الروبي أن الاستغفار سبب في رفع الهم والغم والكرب والنكد والبلاء عن العبد.

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