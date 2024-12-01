محمد على يوضح حكم من تزوج وأنجب من أخته من الرضاعة؟

كتب-محمد قادوس:

حكم من تزوج وأنجب من أخته من الرضاعة؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده إن كانت هذه المرأة التي تزوجها هذا الرجل قد رضعت معه من أمه زوجة أبيه، فهي أخت له من الرضاعة؛ لأن أباه هو صاحب هذا اللبن، ولبن الفحل يحرم.

وأضاف علي في رده لمصراوي أن هذا الرجل يكون قد تزوج من أخته من الرضاع، وبناء عليه فالزواج باطل يجب فسخه، وهذه الطفلة تنسب إليه للشبهة، لجهل الزوجين بالحرمة.

واستشهد الداعية بقول ميارة المالكي في شرح التحفة: يعني أن النكاح الفاسد المتفق على فساده إن درئ فيه الحد عن الواطئ كنكاح المعتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم بها فإن الولد يلحق به. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين. انتهى.

وأوضح الداعية إن كان الرضاع أقل من خمس رضعات فالنكاح صحيح على القول الراجح.

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