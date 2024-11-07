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داعية يوضح حكم من صلى قبل الآذان بغير علم؟

11:47 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي

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كتب-محمد قادوس:

حكم من صلى قبل الأذان بغير علم؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع علماء المسلمين، فإن صلى قبل وقت الصلاة معتمداً فصلاته باطلة بل ويأثم، لأنه خالف قول الله- تعالى-" إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا".

وأضاف علي في رده لمصراوي: إن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل، فليس بآثم، وتعتبر صلاته نفلاً، ولكن عليه الإعادة، لأن من شروط الصلاة دخول وقتها.

وأوضح الداعية: الصلاة قبل وقتها لا تجزئ حتى ولو كانت قبل الوقت بدقيقة واحدة، ولو كبر للإحرام قبل الوقت ثم دخل الوقت أيضا لا تجزئ، لأنه شرع فيها قبل دخول وقتها بتكبيرة الإحرام التي هي بداية الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها، لأن الله تعالى يقول:" إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا".

وهذا يعني موقتاً محدداً فلا تصح الصلاة قبل وقتها.

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محمد علي حكم من صلى قبل الآذان
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