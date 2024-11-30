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هل يجوز ظهور الأم بدون حجاب أمام زوج ابنتها؟..أمين الفتوى يُجيب

03:48 م السبت 30 نوفمبر 2024

الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

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كتب- محمد قادوس:

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم ظهور الأم بدون حجاب أمام زوج ابنتها؟

في رده، قال أمين الفتوى بما أن زوج البنت يعتبر مثل الابن أي أنها تعتبر في مقام أمه فتحرم عليه، فيجوز أن تجلس أمامه بدون حجاب، ولكن مع الحفاظ على الآداب العامة.

وأضاف فخر خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس": أنه بموجب عقد الزواج، فإن أم الزوجة تحرم على زوج ابنتها، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة النساء" وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ"، فهذا يكون ذكر المحرمات من النساء:

وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها.

علي فخر دار الإفتاء المصرية برنامج فتاوى الناس حكم ظهور الأم بدون حجاب أمام زوج ابنتها
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