موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 15 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

12:07 ص 15/01/2026 تعديل في 01:00 م

مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 15 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 15 يناير، في تمام الساعة 5:20 ص، وياتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:52 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 15 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.04 م

العصر 2:58 م

المغرب 5.17 م

العشاء 6:39 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

في فجر هذا اليوم.. يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ودود ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب يا معبود، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إن ناصيتي بيدك وقلبي في قبضتك تعلم منقلبي ومثواي وسري ونجواي فاستر ذنوبي وعيوبي وما خفي على الناس من سوء عملي، واختم بكلمة الإخلاص والتوحيد عمري، يا رب استودعك أمري كله يارب إني أسألك تياسير تعقبها تباشير، يا رب بشرني بما يسر خاطري فأنت خير المبشرين.

اللهمَّ صلِّ على نبينا محمد، مَنْ فاضتْ مِنْ نُورِهِ جميعُ الأنوارِ وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان وصلاة الفجر مواقيت الصلاة الهيئة العامة للمساحة

