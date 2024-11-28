هل يجوز أن يعتدي الزوج على زوجته بالضرب؟.. مجدي عاشور يجيب

كـتب- علي شبل:

تلقى الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول: هل يجوز أن يعتدي الزوج على زوجته بالضرب؟

في رده، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: المرأة مخلوق كالرجل، لها احترامها وتكريمها، وقد أطلق القرآن التكريم للإنسان، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، فقال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) .. ولذلك فلا يجوز الاعتداء أو العنف مع المرأة بالضرب أو غيره من وسائل الامتهان أو التحقير .. وقد جاء في الحديث الصحيح: "ما ضَرَبَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ شيئًا قَطُّ بيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا".. والله أعلم

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