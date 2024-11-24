"كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته".. يسري جبر يُوضح كيف تُطبق هذا الحديث عمليًا؟

كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن الحديث النبوي الشريف الذي يتحدث فيه رسول الله " كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" المقصود من الرعاية النصح والتعليم والرعاية يعني أن تكون أمين ولا يرعى بالشدة والقسوة والاستبداد.

وقال أحد علماء الأزهر الشريف، إننا علينا النظر للنبي محمد- صلى الله عليه وسلم-وكيف كان يرعى أمته وكان أشفق الناس على أمته ورفيق بالمؤمنين رؤوف رحيم.

ونصح جبر، خلال تقديم برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة" الناس": أولياء الأمور" عليك فيما استرعاك الله أن يكون أسوتك النبي في الشفقة والرحمة والرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه".

وأوضح، أن الرعاية تكون بالرفق والشفقة والنصح وبالحركة تدلهم على الخير والرعاية وليس الأكل والشرب فقط ولا تسأل الابن عن صلاته، مضيفا: "زي ما تسأل ابنك عن الأكل لازم تسأله عن الصلاة ولازم تقوي ابنك نفسا وجسدا وروحا وتعلمه آداب الأكل ولازم تربي أبنائك على حفظ النعمة وعدم إهدار الطعام".

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