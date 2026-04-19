السيسي يهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية جديدة ويؤكد دعم الشراكة بين البلدين

كتب : محمد أبو بكر

03:40 م 19/04/2026

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بأخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قدّم خالص التهنئة للرئيس الجيبوتي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت خلال شهر أبريل 2026، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الثقة الراسخة للشعب الجيبوتي الشقيق في قيادته الحكيمة ومساعيه الدؤوبة لتحقيق التنمية والازدهار في بلاده.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب كذلك عن تطلع مصر إلى مواصلة العمل المشترك مع الجانب الجيبوتي، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين ويدفع الشراكة الاستراتيجية القائمة في مختلف المجالات، فضلًا عن تكثيف التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس إسماعيل عمر جيله ثمّن تهنئة الرئيس، مؤكدًا عمق الروابط الأخوية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر وجيبوتي وشعبيهما، ومشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم وتطور متواصل، ومشدداً على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في كافة المجالات محل الاهتمام المشترك.

