بحوش لنفسي من مصروف البيت من ورا زوجى؟.. وأمين الفتوى: هذا مال الزوج

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة تقول: "أنا متزوجة منذ 20 سنة، وزوجي قليل في المصروف لكنه يعطينا ما نحتاجه، ولكن في الفترة الأخيرة، توقفت مصادر دخلي الخاصة، وصرت أعتمد على المصروف الذي يقدمه لي، وأحاول توفير جزء منه، وقمت بفتح حساب خاص بي لأضع فيه هذا المبلغ لأنني لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، وقد يكون زوجي قد يتركنا أو قد يتصرف معنا بطريقة غير جيدة.. هل يجوز لي الاحتفاظ بهذا المبلغ المدخر في حسابي الخاص؟ وهل أعتبر بذلك أتصرف بشكل غير صحيح؟

وقال أمين الفتوى، لا يجوز ما تفعله ما دام ينفق، هذا المال المدخر من حق الزوج.

واضاف فخر خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": طالما أنه ينفق عليكم بما يكفي لاحتياجاتكم ولا يبخل، فهو ليس "شحيحاً"، بل هو يقوم بتلبية احتياجات الأسرة بما يقدر عليه، وبالتالي فإن هذا المال الذي ادخرتيه يعتبر ملكاً له، فأنتى تنفقين حتى يفيض فهذا المال ليس لكى.