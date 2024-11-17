هل يجوز قضاء الصلاة عن الشخص المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول هل يجوز الصلاة للمتوفى الذي ترك الصلاة؟

وقال أمين الفتوى لا تصلح الصلاة الفريضة للمتوفي ولكن ندعو له لأن الإنسان يسأل عن سعيه هو والصلاة من سعي الانسان، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة النجم" وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى *وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى".

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية" الناس": لنا أن نصلى للمتوفي صلاة نافلة ونهب ثوابها للمتوفى، ولكن الصلاة المفروضة لا.

وأشار أمين الفتوى إلى الصوم ممكن لأنه في نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه"، موضحا أنه صام عنه ليس على سبيل الوجوب لو قدر وإن لم يقدر يطعم عنه.

ونصح عثمان بعدة أمور على العبد ان يفعلها للمتوفي أن ندعو له أو نقرا له القرآن ونتصدق له ونصلي له نافلة ونصوم نافلة وكل هذا إجازة العلماء والصلاة الفرض معلقة في رقبة الإنسان.

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