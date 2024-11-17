عالم أزهري يوضح هل يؤثر السحر في الإنسان حتى يمنعه من الزواج

كتب-محمد قادوس:

أجاب الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول هل ممكن يؤثر السحر في تعطيل زواج شخص مدة كبيرة؟ وكيف يعرف الشخص انه مسحور؟

وقال أحد علماء الأزهر أن السحر لما ورد في القرآن الكريم في قوله "وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله" الناس بتنسى كلمة أذن الله ويفضلوا فاكرين ضارين به ولو تأثرت بالسحر أو المرض أو أي عائق فاعلم أنه بإذن الله وأحيانا يكون قدر الله عقوبة لك لأنك اسأت الاختيار وأحيانا يكون امتحان لك حتى يجعلك الله من الصابرين.

وأضاف جبر خلال لقائه ببرنامج "اعرف نبيك" المذاع على فضائية" الناس": إذا وقع السحر فده قدر الله ولكن قبل وقوعة قد يكون معلق على اختياراتك، والسحر وأي معوق هو زي المرض بالضبط وممكن يجي يعمل شويه صداع أو اكتئاب أو عدم نشاط ويشبه بعض الأمراض النفسية، وفي أوروبا عمرهم ما تكلموا على السحر إلا المسلمين حاسين بهذا التأثير.

وأوضح أحد علماء الأزهر أن قيود وعلاج السحر يكون بقراءة آية الكرسي في نهاية الصلاة وقراءة المعوذات صباحا 3 مرات ومساء 3 مرات، والأذان يوقف أثر السحر.

وأكد جبر لو نفذت الإنسان هذه الأمور لا يستطيع أحد أن يسحر لك.

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