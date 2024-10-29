هل حرام إني أحرم ابني من الميراث وأوصي بذلك؟.. أمين الفتوى ينصح

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من متصل، يرغب في حرمان نجله من الميراث بسبب عقوقه، وأحرمه من أي حاجة تخصني وأديها لابنه وابنتي، هل يجوز؟

في رده، قال أمين الفتوى مفيش في الشرع الشريف هذا الكلام، لكن في الشرع إني أتصرف في مالي كيفما أشاء، لكن هذه النية حرام.

وأضاف الورداني خلال برنامج" ولا تعسروا" المذاع عبر القناة" الأولى المصرية": لو عايز تكافئ ابنتك التي تبرك كافئها كما تريد، أنت حر، ده اسمه التصرف في حال الحياة، ولكن لا تحرم ابنك من الميراث.

ووجه أمين الفتوى رسالة إلى الابن، قائلاً: لو محتاج طبيب نفسي روح، لكن مش هينفع تعيش حياتك كده، انت عندك أبوك وأمك باب من أبواب الجنة، اتق الله- سبحانه وتعالى-.

واستشهدا الورداني بقول الله-تعالى-في سورة الإسراء،" وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا".

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