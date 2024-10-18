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آداب الدعاء وشروط الإجابة.. يكشف عنها البحوث الإسلامية

11:57 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

مجمع البحوث الإسلامية

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كـتب- علي شبل:

كان النبي ﷺ يقول: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، وأكد كبار العلماء أن الدعاء هو ذات العبادة، وأكبر شيء فيها، وهو رأس العبادة، وقد حرص مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف على بيان آداب الدعاء وشروط الإجابة.

وفي 14 نقطة محددة ومختصرة، كشف البحوث الإسلامية عن آداب الدعاء وشروط الإجابة، وهي:

. الإخلاص في الدعاء وحضور القلب

. الجزم بالدعاء

. حسن الظن بالله واليقين بالإجابة

. عدم التعجل في إجابة الدعاء

. التواضع والتذلل مع الإلحاج في الدعاء

. اختيار الأوقات الفاضلة

. اختيار الأحوال الطاهرة

. افتتاح الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل

. الصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ

. الحرص على طيب الطعام والشراب

. الدعاء بالخير

. اختيار جوامع الدعاء

. الحرص على الطاعات

. تجديد التوبة

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مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف
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