رئيس جامعة الأزهر: 10 معجزات علمية في القرآن أذهلت العالم كله

كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن القرآن الكريم يحتوي على معجزات علمية عديدة تبرز عظمة الخالق، وقد أذهلت هذه المعجزات العلماء في مختلف المجالات.

وقال رئيس جامعة الأزهر أن وجوه الإعجاز في القرآن كثيرة جداً، ومنها الإعجاز بالصرفة، والإخبار بالغيب، والإعجاز العددي، بالإضافة إلى الإعجاز التشريعي والعلمي".

واعتبر أن الإعجاز العلمي يمثل آية من آيات هذا الزمن، حيث يتقدم العلم بشكل مذهل، مما يدفع البعض إلى اتخاذ العلم إلهاً، ويرفضون الاعتراف إلا بما يثبته المعمل والتجربة.

وأضاف داود، خلال حلقة برنامج “بلاغة القرآن والسنة"، المذاع على قناة "الناس" 10 معجزات علمية في القرآن الكريم، أبرزها:

حركة الجبال: قوله تعالى: "وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب"، حيث تتحدث الآية عن حركة الجبال التي لا نراها.

الظلمات في البحار: قوله تعالى: "أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب"، حيث تشير الآية إلى ظاهرة علمية تتعلق بالظلمات في أعماق البحار.

الجنين في الرحم: ذكر مراحل تطور الجنين في قوله تعالى: "ثم جعلناه نطفة في قرار مكين"، حيث تتوافق مع العلم الحديث.

الدورة المائية: القرآن يذكر دورة الماء في قوله: "وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً".

الانفجار العظيم: إشارة إلى بداية الكون في قوله: "أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما".

المحيطات والجبال: الآيات التي تشير إلى وجود المحيطات والجبال في توازن الأرض.

السموات والأرض: قوله: "وخلقنا من الماء كل شيء حي"، مما يبرز أهمية الماء في الحياة.

الزراعة: الحديث عن الزراعة في قوله: "أفرأيتُم ما تحرثون"، وكيف أن ذلك يتوافق مع مفاهيم الزراعة الحديثة.

الأمراض: آيات تتعلق بالأمراض والشفاء، مما يعكس التقدم في العلوم الطبية.

تغير المناخ: إشارة إلى الفصول وتغيرات المناخ في الآيات الكريمة.

وشدد رئيس جامعة الأزهر، على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية البحث العلمي في فهم القرآن الكريم، مؤكداً أن الأزهر الشريف سيظل دائماً منارة للعلم والمعرفة، مبرزاً دور الجامعة في تعزيز الإعجاز العلمي في الدراسات الأكاديمية.

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