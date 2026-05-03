ترك النبي ﷺ للأمة كنزًا عظيمًا من الهدي في سنته الشريفة، التي تُعد مصدرًا للهداية والسكينة في حياة المسلم، ومن أبرز ما ورد فيها الأذكار التي تُحيي القلب وتُقوّي صلة العبد بربه، وتمنحه حصنًا روحانيًا يلازمه في صباحه ومساءه. ويستعرض "مصراوي" أذكار المساء كما وردت في كتب السنة، لما تحمله من معانٍ إيمانية عظيمة، ودورها في حفظ المسلم وإشاعة الطمأنينة في نفسه مع نهاية يومه. -قراءة آية الكرسي، ثم سور الإخلاص والمعوذتين" ثلاث مرات". - " أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربَّ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر". "اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير". - "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". - اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك" (أربع مرات). - "اللهم ما أمسي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر". - "اللهم عافني في بَدَني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت .اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت" (ثلاث مرات). - "حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم "(سبع مرات). - "اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي" . - "اللهم عَالِمَ الغيب والشَّهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن اقترف على نفسي سوءًا أو أجُره إلى مسلم" . - "بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" ( ثلاث مرات). - رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً " (ثلاث مرات