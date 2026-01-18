ردده الآن.. الإفتاء تنشر دعاء آخر ليلة في شهر رجب

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ غد، الإثنين الموافق 19 من شهر يناير لعام 2026 ميلاديًّا هو المتمم لشهر رجب لعام 1447 هجريًّا، وأن يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يناير لعام 2026 ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمة، نشرت دار الإفتاء دعاء رائعا ومطولا في آخر ليالي شهر رجب المعظم والتي تنتهي مع فجر غد الإثنين الموافق 19 من شهر يناير لعام 2026 ميلاديًّا وهو المتمم لشهر رجب لعام 1447 هجريًّا..جاء فيه:

اللهم في آخر ليلة من شهر رجب الأصم

اللهم أنت الملِك لا إله إلا أنت، أنت ربنا، ونحن عبادك، ظلمنا أنفسنا، واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم اهدِنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرِف عنا سيِّئَها، فإنه لا يصرف عنَّا سيئها إلا أنت يا رب العالمين.

اللهمَّ إنا نسألك توفيقًا في طرقنا، وراحةً في أنفسنا، وتَيسيرًا في أمورنا يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ إنا نعوذ بك من شَتاتِ الأمر، ومسِّ الضُّر، وضيق الصدر، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.

اللهم استُرْ عَوْرَاتِنا، وآمِنْ رَوْعاتِنا، واحفظنا من بين أيدينا، ومِن خلفنا، وعن يميننا، وعن شمائلنا، ومِن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتالَ من تحتنا يا رب العالمين.

اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهمَّ اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما تبقى يا رب العالمين.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك، سمَّيتَ به نفسك، أو علَّمته أحدًا من خَلْقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعلَ القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حُزني، وذهاب همي وسبب سعادتي في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.

اللهمَّ إنا نسألك عيشةً نقية، وميتةً سوية، ومردًّا غير مخزٍ ولا فاضح، اللهم أعطنا من الرزق أجمله، وارزقنا أجمل ممَّا نتمنى، وأكثر ممَّا نتوقَّع، وأفضل ممَّا ندعو يا رب العالمين.

اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوَّى وقدَّر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحُب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفَّنا غير مفتونين يا رب العالمين.

اللهم بشِّرنا بما يَسرُّنا، وكُفَّ عنَّا ما يَضرُّنا، وثبِّت يقيننا، وارزقنا حلالًا يكفينا، وأبعد عنَّا كل شيء يؤذينا يا رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نسألك راحة البال يا رب العالمين.

اللهم إني أعلم أني عاصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعةً تقبل لمن عصاك يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا رب العالمين.

اللهم اجعل في قلوبنا نورًا، وفي أسماعنا نورًا، وفي أبصارنا نورًا، وعن يميننا نورًا، وعن شمائلنا نورًا يا رب العالمين.

اللهم انفعنا بما علَّمتنا، وعلِّمنا ما ينفعنا، وزِدنا علمًا وفقهًا وفهمًا يا رب العالمين.

اللهم يا بارئ البريات، ويا غافر الخـطيئات، ويا عالم الخفيات، ويا من أنت مطلع على الضمائر والنيات، يا من أحاط بكل شيء علمًا، ووسع كل شيء رحمة، وقهر كل مخلوق عزة وحكمًا، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وتتجاوز عن سيئاتنا إنَّك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللهمَّ إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدُك ونبيُّك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم إنا نسألك الجنة، وما يقرِّب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرًا يا رب العالمين.

رب أعنَّا ولا تُعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسِّر لنا طريق الهدى يا رب العالمين.

ربِّ اجعلنا لك شكَّارين، لك ذكَّارين، اكتبنا في سجل الطائعين، وردَّنا إليك غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين.

ربِّ تقبَّل توبتنا، واغسل قلوبنا من كل حقد أو حسد، وأجب دعاءنا، وثبِّت حجَّتنا، واهدِ قلوبنا يا رب العالمين.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

اللهمَّ ثقِّل موازيننا، وحقِّق آمالنا، وارفع درجاتنا، واغفر خطايانا يا رب العالمين.

اللهمَّ إنا نسألك زيادةً في العلم، وبركة في العمر والرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وجوازًا على الصراط وخلاصًا من الحساب ونصيبًا وافرًا من الجنة والرحمة والمغفرة والشفاعة والرضوان في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين.

اللهمَّ يا خير من سُئل، وأجود مَن أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم مَن غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، نسألك أن تتولَّى أمرنا وأن تعفو عنَّا يا عفو يا غفور يا رب العالمين.

اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلَّا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا دَيْنًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًى إلا عافيته، ولا ضالًّا إلا هديته، ولا غائبًا إلا رَدَدْتَه، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين.

اللهم إنا نسألك فواتح الخير، وخواتـمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك زيادةً في الإيمان وبركةً في العمر، وصحَّةً في الجسد، وسَعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشفِ مرضانا ومرضى الناس أجمعين، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.

