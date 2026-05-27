الإفتاء تنشر صيغة تكبيرات العيد.. اعتاد عليها المصريون

كتب : علي شبل

03:45 ص 27/05/2026

تكبيرات العيد

قبل ساعات قلائل من بدء صلاة عيد الأضحى 2026، نشرت دار الإفتاء المصرية صيغة تكبيرات العيد، والتي اشتُهرت عند المصريين منذ سنوات قديمة.
ونشرت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صيغة تكبيرات العيد، وهي:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرا.

صيغة تكبيرات المصريين في العيد جائزة شرعًا أم بدعة؟

وكانت دار الإفتاء المصرية حسمت، في عدة فتاوى سابقة، جدلاً يتكرر كل عام حول مشروعية ما اعتاد عليه المصريون من الصيغة المشهورة في تكبيرات العيد، وبينت هل هي جائزة شرعًا أم تعد من البدع في الدين.

في بيان فتواها، أكدت الإفتاء أن الصيغة المشهورة التي اعتاد عليها المصريُّون من قديم الزمان في تكبيرات العيدين مشروعة وصحيحة، استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم.

