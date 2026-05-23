أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أن أيامًا قليلة تفصلنا عن يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي تتنزل فيه الرحمات وتُغفر فيه الذنوب وتُعتق فيه الرقاب من النار بفضل الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة" الناس": أن يوم عرفة يُعد من أعظم أيام العام، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها، أنه «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة»، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده الملائكة في هذا اليوم.

وأضاف أن فضل يوم عرفة لا يقتصر فقط على الحجاج، بل يشمل كل المسلمين، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب المغفرة والرحمة لكل من أراد القرب منه في هذا اليوم المبارك.

وأشار إلى أن من أعظم الأعمال التي يُستحب القيام بها صيام يوم عرفة، لما له من أجر عظيم، إذ يكفّر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، كما ورد في الحديث الشريف.

وبيّن أن من لم يستطع الصيام لعذر، فلا يُحرم من فضل هذا اليوم، حيث يمكنه الإكثار من الدعاء، خاصة أن «خير الدعاء دعاء يوم عرفة»، وأفضل ما يُقال فيه: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

وأضاف أن هذا اليوم يمثل فرصة عظيمة للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، داعيًا إلى استغلاله في الطاعات، والإكثار من الاستغفار والدعاء بصدق.

وأكد أن من لم يُكتب له الحج هذا العام، فباب القرب من الله لا يزال مفتوحًا، فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب، ومن صدق في التوجه إليه نال رحمته ومغفرته.

