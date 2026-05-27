قبل ساعات قلائل من بدء صلاة عيد الأضحى 2026، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك.

وفي 5 نقاط، منها عدم صلاة النساء بجوار الرجال، بين الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك، وهي:



1️⃣ الاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب استعدادًا لصلاة العيد.

2️⃣ يستحب الإمساك عن الطعام حتى يرجع المصلي من صلاة العيد، فقد «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ». [أخرجه الترمذي]

كما يستحب للمضحي أن يطعم بعد صلاة العيد من أُضحيته، ففي مسند الإمام أحمد: «..وَلَا يَأْكُل ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ».

3️⃣ خروج المصلي لصلاة العيد ماشيًا؛ لحديث عليٍّ -رضي الله عنه- قال: «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا ». [أخرجه الترمذي]

4️⃣ صلاة الرجال في الصفوف الأولى، ثم الصبيان، ثم النساء، دون أن تقف النساء إلى جوار الرجال مع عدم وجود فاصل.

5️⃣ الذهاب للصلاة من طريق والرجوع من طريق آخر؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ». [أخرجه البخاري]