"لا تُنْقِصوا مِن أجورهم شيئًا".. مبادرة من أمين الفتوى للتعامل مع العاملين بالساعة

كتب : علي شبل

10:21 م 30/03/2026

الدكتور هشام ربيع

مع بدء تطبيق قرار تعديل مواعيد العمل، قدم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور هشام ربيع، مبادرة مهمة تخص آلاف العمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالساعة والذين يواجهون تَحدَّيًا حقيقيًا يمس قوت يومهم.
وقال أمين الفتوى: هنا تبرز فرصة عظيمة لأصحاب هذه الأعمال لتحويل هذا التَّحدِّي إلى قُرْبَة مِن أعظم القربات، وذلك من خلال مبادرة إنسانية بسيطة عنوانها: "لا تُنْقِصوا مِن أجورهم شيئًا".
وقال ربيع، في بيان بالمبادرة نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: هذا القرار بعدم خصم قيمة هذه الساعات المخفضة ليس مجرد جبر لخاطر عامل، بل هو في ميزان الشرع "صدقة خفية" من أرفع الأنواع وأعظمها أجرًا.
وأشار أمين الفتوى إلى أن وجه مضاعفة أجرها في أنها ليست مجرد مال يُعطى، بل هي "صدقة كرامة"، تحفظ للعامل ماء وجهه وتُشعِرَه بالأمان دون أن يضطر للسؤال أو يشعر بالحرج، وهي أيضًا "صدقةُ وقتٍ" تأتي في زمنٍ يحتاج فيه الناس إلى المواساة والتكافل، فتكون أثقل في الميزان.
وأضاف الدكتور هشام ربيع: أتذكر هذا الموقف جيدًا لمجموعة شركة العربي لمؤسسها الحاج محمود رحمه الله عند انتشار "كورونا" وقرار إيقاف العمل لمدة شهر ونصف، حينها قام بصرف جميع مستحقات العاملين كاملة قبل موعدها، ووعد بأنَّ الشركة لن تتخلي عن أي موظف.
وتابع: هذا الموقف في ذلك الوقت وشبيهه في هذا الوقت سيعود البركة في الرزق، وهو الاستثمار الحقيقي الذي لا يخسر أبدًا، وهو تجسيد حي لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما نقصت صدقةٌ من مالٍ».
وختم الدكتور هشام ربيع مبادرته، مخاطبا أصحاب الشركات والأعمال: لا تحسبها بالجنيه والساعة، بل احسبها عند الله، واجعلوا هذا القرار بابًا لكم إلى رحمة الله ورضوانه.

