أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن القاسم، المسلمين بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن، مبينًا أن الله سبحانه شرع لعباده عبادات متنوعة، منها ما يكون في القلب ومنها ما يظهر على الجوارح، وكلّها تدور حول تحقيق معاني الإسلام والإيمان وترسيخ العبودية الخالصة لله تعالى.

وأوضح خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوى، أن شعيرة الحج تُعد من أعظم العبادات البدنية وأدقّها أحكامًا، لما تحمله من معاني الطاعة والامتثال، مشيرًا إلى أن هذه الشعيرة العظيمة تُجسد عظمة الإسلام في توحيد المسلمين واجتماعهم على كلمة واحدة، إذ يقصدون ربًا واحدًا، ويتبعون نبيًا واحدًا، ويقرؤون كتابًا واحدًا، في مشهد إيماني تتلاشى فيه الفوارق الدنيوية، ولا يكون التفاضل فيه إلا بالتقوى.

وبيّن أن الحج تتجلى فيه آياتٌ تدل على صِدقِ رُسل الله -عليهم السلام-، مستشهدًا بدعوة إبراهيم -عليه السلام-: (فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ)، موضحًا أن الله سبحانه استجاب دعاءه، فأصبح المسلمون يفدون إلى البيت الحرام والمشاعر المقدسة من شتى بقاع الأرض على مرّ العصور، رغم مشقة السفر وبُعد المسافات.

وأشار إلى أن الحجاج يُجسدون معاني الإخلاص والتجرد لله تعالى بترك مظاهر الدنيا وارتداء الإحرام، وأداء المناسك بخشوع وامتثال، معلنين افتقارهم إلى الله وخضوعهم له في الوقوف بعرفة وسائر المناسك، في مشهد إيماني تتجلى فيه معاني العبودية والتذلل لله سبحانه.

وأكد إمام وخطيب المسجد النبوي أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله تعالى رغم تعاقب الأزمنة وتقلب الأحوال، مبينًا أن المسلمين لا يزالون يؤدون مناسكهم كما أداها النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويلبسون ما لبسه ويطوفون ويرمون كما فعل، في صورة تجسد ثبات الشريعة ودوام هدي النبوة.

وتناول ما تحمله سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- من معاني الصبر والوفاء في تبليغ الرسالة، وما لقيه -عليه الصلاة والسلام- من الأذى في سبيل الدعوة، وما قدمه الصحابة -رضي الله عنهم- من هجرة وتضحيات لنشر الإسلام، مؤكدًا أن من واجب المسلمين الوفاء لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمحبة سنته واتباع هديه والاقتداء بأثره، ومحبة أصحابه -رضوان الله عليهم- وتقدير مكانتهم والدفاع عنهم.



ودعا المسلمين إلى شكر الله تعالى على ما يسره من الطاعات والعبادات، مشيرًا إلى أن من علامات قبول العمل الصالح أن يوفق العبد إلى طاعة بعدها، مستشهدًا بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ).

وحثّ فضيلته المسلمين على حفظ أعمالهم الصالحة وصيانتها، والإكثار من سؤال الله تعالى القبول، والابتعاد عن العُجب والتفاخر بالطاعات، محذرًا من خطورة الشرك لما يترتب عليه من إحباط الأعمال، مستشهدًا بقوله تعالى: (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ).



واختتم إمام وخطيب المسجد النبوي خطبة الجمعة مبينًا أن العبادة لا تنقطع بانتهاء الحج أو غيره من المواسم، داعيًا المسلم إلى المسارعة في الخيرات والمداومة على الطاعات طلبًا لرحمة الله ومغفرته ورضوانه، وموصيًا الحجاج بالمحافظة على أثر هذه العبادة في سلوكهم وحياتهم، وأن يكونوا قدوة في التمسك بالصلاة والجماعة، والثبات على الدين، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مع تعزيز الصلة بالله تعالى في جميع شؤون حياتهم.

