ما حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

07:30 م 01/02/2026

ارشيفية

كتب - علي شبل:

ما حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الدعاء بعد التشهد الأخير سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بما رُوي أنَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يدعون في صلاتهم بما لم يتعلموه، فلم يُنْكِرْ عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولهذا لمّا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: «مَا تَقُولُ فِي صَلَاتِك؟» قَالَ: "أَتَشَهَّدُ، ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّار" -أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه- فصوَّبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه ذلك من غير أن يكون علَّمه إياه.

دار الإفتاء المصرية حكم الدعاء بعد التشهد الأخير

